VIDEO: Fenómeno inexplicable, extrañas esferas de luz en el cielo.

En Reino Unido fue captado este increíble video, se trata de unas extrañas luces que según testigos son seres de otro mundo que vigilan muy de cerca la tierra. Como podemos observar, las luces se mantienen estáticas en el cielo, en algunos momentos se veían más brillantes y en otros desaparecían. Este suceso no es de los primeros que pasan en Reino Unido, sin embargo los habitantes no se dejan de sorprender y preguntar sobre qué podría ser este extraño fenómeno de luces y si son seres de otros planetas que vienen a visitarnos de vez en cuando.

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Estos temas han despertado la curiosidad de cientos de personas en el mundo, pero en Reino Unido se han vuelto todo un misterio, ya que no hay respuesta del extraño fenómeno de esferas luminosas en el cielo, entre otros avistamientos diferentes que se han visto como destellos de luces rojas. Todos estos hechos nos hacen pensar al mundo entero si son cuestiones científicas de las cuales aún no se hablan o tal vez sean otro tipo de seres vivos, de los que tampoco tenemos conocimiento.