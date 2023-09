VIDEO: ¡Cinco hombres jugando en un brincolín, son un peligro extremo!

Cuando alguien ve un brincolín inevitablemente le dan ganas de subirse en el y dar unos buenos saltos sin importar la edad que se tenga, ya que muy dentro de cada individuo siempre vive un niño interior que quiere divertirse. Sabemos que el peligro aumenta exponencialmente si se reúnen más de dos caballeros en un mismo espacio, ahora imagínense la combinación de un brincolín y cinco jóvenes llenos de energía queriendo divertirse. Este grupo de amigos pasaba un momento increíble, por un momento se olvidaron de ser adultos y les regresó el alma de niños así como la energía, porque de pronto dejaron de medir sus fuerzas y gracias a sus magníficos saltos, casi mandan a uno de ellos al espacio, ya que salió disparado hacia el cielo.

Todos estaban muy asombrados de lo alto que llegó su amigo, pero el pobre al caer se llevó un buen trancazo, porque rompió una parte del brincolín debido al peso y terminó en el piso. Por fortuna no le pasó nada grave y solo fue el golpe, además la experiencia de casi tocar el cielo no cualquiera la vive y mucho menos queda grabado en video. No hay duda de que los hombres juntos pueden hacer un caos, pero también se llevan muchas experiencias y en este caso fue una buena, pero muchas veces terminan mal y es por eso que siempre nos seguiremos preguntando ¿por qué los hombres viven menos?