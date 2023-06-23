VIDEO: Objeto luminoso en el cielo nocturno de São Paulo, Brasil.

En el cielo nocturno de São Paulo, Brasil, se observó un espectáculo inusual que parecía ser un objeto luminoso aparentemente de fuego. Las personas al darse cuenta de este suceso impresionante empezaron a grabar el objeto que estaba en movimiento cuando de pronto se dieron cuenta de que un objeto más pequeño salió de él y siguieron hacia la misma dirección. Hay muchos que aseguran que era una nave nodriza, es decir, una nave aérea o espacial principal que transporta dentro de ella otras naves más pequeñas, mientras tanto varios científicos han comentado que puede tratarse de basura espacial. No hay duda de que en los últimos años se han observado una serie misteriosa de objetos luminosos que parecen fuego en movimiento y actualmente son muchas las personas que han tenido la oportunidad de ver en vivo estos objetos que nos mantienen con la intriga de saber qué son, de dónde vienen y si se trata de naves pertenecientes a seres de otro planeta con tecnología superior a la de los humanos.

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A pesar de los diversos videos que circulan en redes sociales y del gran debate que existe entre los internautas sobre la veracidad de estos hechos, aún no hay suficiente información científica para poder obtener una respuesta verídica sobre los distintos avistamientos que se han observado alrededor del mundo y han sido capturados por espectadores mediante sus teléfonos móviles.