VIDEO: Graban extrañas luces de fuego en el cielo de California.

Imagínate estar pasando un día común como cualquier otro atrapado en el tráfico, de pronto mirar al cielo y ver unas extrañas luces en movimiento que parecen fuego. Esto pasó en California, Estados Unidos; cuando el hombre se percató de las luces en el cielo empezó a grabar inmediatamente, pues fue un hecho que le asombró. Después decidió compartir el clip en redes sociales y en pocos minutos se hizo viral y muchos internautas compartieron el asombro de su amigo. Cabe mencionar que se abrió nuevamente un debate acerca del tema de objetos extraños en el cielo, ya que muchos comentan que tal vez son luces que se emiten por la fuerza del sol y las nubes que se interponían en ese momento, otros comentan que es simplemente edición lo que se puede ver, mientras varios apoyan la credibilidad del vídeo.

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Este tema tan controversial nunca ha dejado de sonar en los noticieros o en el mundo del internet, pues hoy más que nunca se han dado a conocer más videos, donde expertos pueden asegurar que existen seres que nos visitan de otro planeta. Hasta el momento no hay nada seguro, pero la gran incógnita sigue abierta para seguir conociendo más información acerca de todos estos avistamientos que nos dejan con la boca abierta.