VIDEO: ¡Con los pelos de punta! por la electricidad estática.

Hay historias o anécdotas que son difíciles de creer, pero afortunadamente estas personas grabaron un momento emocionante y tal vez un poco escalofriante donde se les pusieron los pelos de punta. Un grupo de turistas se encontraba en la cubierta de un barco, el día parecía ir muy bien, aunque el cielo ya se pintaba gris y nublado estaban disfrutando el momento, cuando se empezaron a dar cuenta de que a todos se les estaba levantando el cabello, así que empezaron a grabar. Lo que se puede observar en el video parece ser una escena de película de terror, pero no es así, la realidad es que se avecinaba una fuerte tormenta con descargas eléctricas, por ello se generó lo que se conoce como electricidad estática, lo cual hizo que a las personas estuvieran con los pelos de punta.

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Este fenómeno se genera debido a la acumulación de un exceso de carga eléctrica, positiva con negativa y comúnmente lo llegamos a ver cuando frotamos un globo en nuestro cabello, lo cual hace que se ponga como loco otro ejemplo es cuando los pequeños pasan mucho tiempo en un trampolín y cuando tienen contacto con otra persona llegan a dar toques. Por suerte a estas personas que paseaban en barco no les cayó un rayo encima, ya que la tormenta se veía bastante cerca del barco, todo se quedó en una escena espectacular que grabaron con sus teléfonos celulares y gracias a ellos podemos ver para creer esté tipo de historias magníficas.