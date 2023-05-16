VIDEO: Una comunidad recibió una peligrosa visita ¡un rinoceronte!

Los rinocerontes son animales que sorprenden a la vista, por su gran tamaño, ya que se conoce a estos como los terceros más grandes del mundo junto con el hipopótamo y el elefante. Un gran ejemplar de rinoceronte visitó una comunidad y sorprendió a todos, pues aunque se sabe que habitan muy cerca, no es muy seguido que se dejan ver cerca de las personas. En este video podemos observar que no solo los asombró, sino que hizo que pasaran un momento de miedo, se empezaron a alertar y alejarse del rinoceronte activando su sentido de supervivencia. Cabe mencionar que los rinocerontes pesan toneladas, tienen un aspecto físico muy peculiar y muchas veces suelen atacar si se sienten amenazados, pero este animal solo se acercó en modo amistoso.

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A pesar de que atemorizó a los habitantes no causó ningún desastre y muchos menos hubo víctimas que lamentar. La persona que se percató de la presencia del rinoceronte empezó a grabar el gran momento y podemos decir que fue muy valiente porque a cada paso que dio el rinoceronte, la persona lo siguió para captar sus acciones. Gracias a esa persona hoy podemos ver este grandioso video que nos deja observar la majestuosidad e imponencia de este animal, además de que nos queda claro que hasta los animales más grandes son amistosos si no se sienten atacados o en peligro.