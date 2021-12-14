¿Cómo activar el “modo Navidad” en la aplicación WhatsApp?

Para los amantes de la Navidad, la plataforma WhatsApp tiene una gran sorpresa, pues permite ponerle un pequeño gorro navideño al ícono de la aplicación. A continuación, te mencionamos cuáles son los pasos que debes seguir para lograrlo.

Te puede interesar: Descubre con este truco con quién está hablando tu amigo o pareja.

Los pasos que tienes que seguir

-Primero se debe ir a un buscador como Google para encontrar una imagen de WhatsApp con un gorro navideño en formato PNG.

-Al encontrar una de su gusto, debe descargarla y guardarla.

-El siguiente paso es descargar en la tienda de aplicaciones Nova Launcher (cabe apuntar que solo está disponible en la Play Store por lo que usuarios de iOS no podrán hacer la personalización).

-Tras descargarla se debe abrir la aplicación y aceptar los términos.

-Después se debe buscar la app de WhatsApp y presionarla por unos segundos hasta que salga la opción de editar.

-Al seleccionar esa opción se puede cambiar el ícono de la app y seleccionar la imagen PNG previamente descargada.

-Finalmente se debe dar clic en guardar cambios y con ello habrá cambiado el ícono de WhatsApp.

Además, para devolver la apariencia original de la plataforma de Meta solo bastará con desinstalar la app de Nova Launcher, si se desea colocar otra imagen se tiene que seguir el mismo procedimiento de búsqueda de imágenes en Google y descargar la favorita en PNG.

La reacción a los mensajes

A diferencia de la opción de una tercera palomita por cada captura de pantalla, la novedad de que se podrá reaccionar a los mensajes de WhatsApp, fue compartida por WABetaInfo.

Por lo que, la plataforma señaló que se tratará de la versión 2.21.24.8 que por ahora sigue en su versión Beta, es decir, se encuentra en pruebas, y no será hasta que estas acaben para poder ser lanzada oficialmente a todos los usuarios.

También te puede interesar: Recordamos a Carmen Salinas con dos de sus icónicas películas.

Se estima que al igual que los chats de Instagram y Facebook, que ya permiten reaccionar, se pueda hacer uso de los emojis presionando por unos segundos el mensaje y ahí elegir risa, enojo, tristeza u otro.

