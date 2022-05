WhatsApp dejará de existir este 31 de mayo para estos usuarios.

WhatsApp es la app de mensajería instantánea más utilizada en el mundo; sin embargo, deberá despedirse de algunos dispositivos a partir del próximo 31 de mayo debido a las nuevas actualizaciones que ya no soportan algunos dispositivos móviles.

WhatsApp es la app que nos mantiene comunicados con nuestros familiares, seres queridos, compañeros de trabajo y con esa persona especial, desafortunadamente algunos usuarios ya no podrán seguir haciendo uso de este servicio a final de mes ya que dejará de funcionar en algunos dispositivos que ya no son compatibles. A continuación, te decimos en qué equipos ya no será compatible.

Lista de dispositivos que ya no será compatibles con WhatsApp

Este movimiento afectará a usuarios de Android y iOS sin distinción alguna. Checa el listado completo:

Archos 52 Platinum.

HTC Desire 500.



Samsung Galaxy Trend Lite.

Samsung Galaxy Trend II.

Samsung Galaxy S3 mini.

Caterpillar CatB15.

Sony Xperia M.

Wiko Cink Five.

Wiko Darknight..

Samsung Galaxy Xcover 2.



Huawei Ascend G740.

ZTE Grand S Flex.

Lenovo A820.

Huawi Ascend Mate.

ZTE V956 – UMi X2.

Huawei Ascend D2.

Samsung Galaxy Core.

Faea F1.

THL W8.

ZTE Grand X Quad v987.

ZTE Grand Memo.

Samsung Galaxy Ace 2.

LG Lucid 2.

LG Optimus F7.

LG Optimus L3 II Dual.

LG Optimus F5.

LG Optimus L5 II.

LG Optimus L5 II Dual.

LG Optimus L3 II.

LG Optimus L7 II.

LG Optimus F6.

LG Enact.

LG Optimus L4 II Dual.

LG Optimus F3.

LG Optimus L4 II.

LG Optimus L2 II.

LG Optimus F3Q.

Apple iPhone SE.

Apple iPhone 6S.

Apple iPhone 6S Plus.

Versión de sistema operativo

Si tienes alguna duda sobre si tu celular se quedará sin WhatsApp, revisa la versión del mismo. En el caso de los dispositivos de Google, deberás revisar que no tenga Android 4.1 o alguna inferior. Mientras que, para el caso de iOS, la versión mínima deberá ser iOS 10, de lo contrario tu equipo ya no será compatible. Para conocer la versión de tu celular debes ingresar a Ajustes, Sistema y finalmente a Actualización.