Will Smith responde a declaraciones de Jada Pinkett: “Una especie de ceguera emocional”

Will Smith no ha dejado de dar de qué hablar desde aquella bofetada que le propinó a Chris Rock en plena entrega de los premios Oscar y que le valió el veto de la Academia de Hollywood, además de las críticas de propios y extraños. Ahora el actor rompió el silencio y así respondió a las declaraciones de Jada Pinkett, quien declaró hace días que ellos llevan separados más de 7 años.

Este martes llegó a las librerías “Worthy”, el libro de memorias de Jada Pinkett, actriz estadounidense de 52 años que hace algunas confesiones sobre su juventud, la relación con sus padres, los problemas de salud mental con los que ha lidiado y algunos detalles de su matrimonio con Will Smith.

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¿Qué dijo Jada Pinkett sobre su matrimonio con Will Smith? Hace unos días Jada Pinkett reveló en una entrevista para People que llevaba más de 7 años separada del hombre con el que contrajo matrimonio en 1997 y con quien tiene dos hijos en común.

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“Todavía estamos viendo cómo nos arreglamos. Hemos hecho mucho trabajo duro juntos. Sentimos un amor profundo el uno por el otro y vamos a descubrir cómo es para nosotros”, declaró y dejó entrever que no tiene intenciones de divorciarse de Will Smith.

¿Will Smith rompió el silencio?

Después de las declaraciones de Jada Pinkett al medio ya citado, el actor de “Soy Leyenda”, “Día de la Independencia”, “Proyecto Géminis”, “En busca de la felicidad”, “Focus” y “Hancook”, entre otras, envió un correo electrónico dirigido al diario New York Times, asegurando que Jada había vivido su vida mucho más al límite de lo que había pensado, y que no lo supo hasta que lanzó su libro de memorias.

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“Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, se produce una especie de ceguera emocional y puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles”, escribió Will Smith.

Así mismo, añadió que después de leer sus memorias se dio cuenta que es una mujer “más resistente, inteligente y compasiva” de lo que pensaba.