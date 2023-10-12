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FOTOS | Jada Smith confesó que lleva 7 años separada de Will Smith

Jada confesó en su libro de memorias, “Worthy”, que se publicará el 17 de octubre, ¡que ya no está con Will Smith! Te compartimos los detalles.

Por: Ana Patricia Pérez

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Jada con labial rojo.jpg
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