Carissa de León, viuda de Xavier Ortiz, cuenta cómo recuerda a su pareja.

Carissa de León buscó ayuda para asimilar la muerte de Xavier Ortiz.

A unos días del primer aniversario luctuoso de Xavier Ortiz, el exGaribaldi que se suicidara, Carissa de León, su viuda, habló con Ventaneando en un enlace en vivo respecto a cómo recordarán ella y su hijo al cantante.

Hacer la tamaliza en el lugar donde lo hacíamos todos los miércoles, Día del Padre, Navidad, en la oficina de mi mamá... yo espero que mi hijo esté con ánimos de hacerlo ese día, pero sí me dice ‘mamá no quiero, no puedo’ lo más importante es que está bien hasta que pueda procesar lo que pasó

Carissa dijo que muchos dicen que el exGaribaldi tomó una decisión, peor no fue algo consciente porque hubo un desequilibrio clínico, "como cuando te arrancas una muela porque ya no puedes con el dolor. fue solo un acto de desesperación".

Te puede interesar: Omar Chaparro estrena dueto en un tema de reguetón con Joey Montana.

El pequeño Javi está tomando terapia psicológica

El pequeño Javi está tomando terapia psicológica por el duelo por la pérdida de su padre Xavier Ortiz, una vez que su madre detectó algunos focos de alerta.

Al principio fue mucha negación, yo no lo veía bien, peor más bien era que él no había aceptado lo que había pasado, entonces cuando empieza ver cambios importantes, hasta donde encontré una notita que se quería ir con su papá. Entonces hablo con un especialista que le da medicina y todo, ahorita está controlado, he visto que no podemos tener un descuido y que se deje de tomar el medicamento porque puede haber consecuencia

También podría interesarte: Estufas de MasterChef Celebrity están listas para recibir a las celebridades.