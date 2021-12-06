Enrique Guzmán critica concierto de Alejandra Guzmán y Paulina Rubio.

EXCLUSIVA. Enrique Guzmán y el gran mensaje que tiene para su hija.

Aunque aún no se ha hecho oficial, todo indica que el próximo año Alejandra Guzmán y Paulina Rubio harán una gira conjuntas; sin embargo a Don Enrique Guzmán no le simpatiza del todo que su hija trabaje con La Chica Dorada.

No sé qué va a ser, espero que tenga paciencia… qué sé yo… si la soporta no habrá problema. Algo he sabido y algo me han contado, creo que iban a ser dos o tres personas, pero no sé en qué van. Yo no me meto en sus negocios porque ella no se mete en los míos

El cantante confesó que ansía que el 2021 termine, pues fue un año que lo puso al límite con las acusaciones que su nieta Frida Sofía lanzó en su contra.

El 2021 no nos quedó bien; vamos a ignorarlo

Y nos contó cómo recibirá el 2022 en unos días más.

El plan que tengo siempre es recibirlos a todos, tomarme un ponche y luego mandarlos a la casa de Silvia Pinal

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Pareja de Enrique Guzmán enfrenta problemas de salud

Enrique Guzmán se reencontró con su público este fin de semana con un show presencial que ofreció en un centro nocturno.

Primera vez después de dos años… ya era hora. Vamos a ver qué encontramos, estoy nervioso desde el mediodía

Por supuesto que fue una noche exitosa, pues Enrique puso a cantar y a bailar a todos sus fanáticos.

Por cierto que su esposa Rosalba Welter no pudo acompañarlo por motivos de salud.

A mi mujer le van a corregir un problema que tiene en la columna desde hace varios meses; le molesta mucho, pero el domingo le hacen la operación. Es una operación mínima

Pero la que sí estuvo presente fue Doña Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, quien además de disfrutar del concierto, se deleitó con unos deliciosos sopecitos que devoró en unas cuantas mordidas.

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