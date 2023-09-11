Integrantes de Yahritza y su Esencia llegaron a la CDMX sin dar ninguna declaración

La llegada de Yahritza y su Esencia a la Ciudad de México, para presentarse en el Festival Arre, causó gran revuelo entre la prensa. Aunque los miembros del grupo volvieron a guardar silencio, a pesar de los cuestionamientos, tal y como ocurrió días antes en Monterrey, los reporteros tuvieron que enfrentarse nuevamente a sus guardaespaldas, entre empujones y gritos.

Solo Dios sabe, solo Dios sabe, estamos bien

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¿Cuál fue la reacción de Yahritza?

Al no poder avanzar, el grupo y sus acompañantes, decidieron tomar otro camino, provocando una avalancha de gente, sin importarles que alrededor habían reporteros con su frágil equipo y hasta una señora cayó al piso.

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Sin inmutarse, la vocalista siguió su camino. A la salida, una camioneta ya la esperaba, fue entonces que su equipo de seguridad golpeó a un reportero.

Acto seguido, cerraron la puerta de la camioneta, sin decir palabra alguna.

