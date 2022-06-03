Yalitza Aparicio está contenta por regresar a las aulas de clases.

Yalitza Aparicio ofreció una plática a los estudiantes del Centro de Estudios Cinematográficos de Jalisco, y aunque ahí se mostró muy comunicativa, en entrevista exclusiva para Ventaneando, la oaxaqueña se mantuvo hermética en torno a la serie que está realizando con Óscar Jaenada y Joaquín Cosío, inspirada en el documental sobre una familia que maneja una ambulancia particular por las noches.

"Hasta que los productores y directores digan vamos a dar entrevistas. He estado trabajando a paso lento, pero con cosas maravillosas que para mí son importantes, no solo en mi vida laboral, sino también en la parte como activista. Estoy muy contenta de poder estar trabajando con muchas personas maravillosas y estar conociéndolos alrededor de estos rodajes", dijo a este programa.

Yalitza confesó su emoción de regresar una vez más a las aulas de clases, aunque no como maestra, sino para compartir su experiencia como actriz con los estudiantes.

"Son algo maravillosos estos sueños que nunca te imaginas y que la sociedad te había limitado a aspirar a más cosas. Ahora, todo lo que estoy viviendo ayuda a que muchas personas puedan luchar y obtener estas cosas", declaró.

Te puede interesar: Mon Laferte revela cómo la maternidad ha cambiado su vida.

Yalitza Aparicio se niega a hablar sobre sus fotos en bikini

La actriz se mantiene muy activa en las redes sociales, de hecho, recientemente causó revuelo al compartir unas fotos suyas en bikini, aunque tampoco sobre eso quiso abordar, luego de que su mánager cortara la entrevista con Ventaneando.

"Más allá de lo que se ve en la pantalla, todos somos seres humanos, tenemos una vida y sueños. Me gusta compartir esa parte con ellos: somos aventureros, nos encanta la comida, somos personas normales. Me gusta que eso se vea reflejado en mis redes sociales", expresó.

Desde su llegada al evento, a la oaxaqueña la esperaban dos guardias de seguridad que impidieron que las cámaras se le acercaran.

También te puede interesar: El Escorpión Dorado habla sobre su éxito en Ventaneando.