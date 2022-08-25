¿Banda El Recodo tiene problemas legales tras lanzar tema con Juan Gabriel?

La Banda El Recodo ofreció este miércoles una conferencia de prensa para anunciar el lanzamiento del tema Ya que grabaron a dueto con Juan Gabriel y que forma parte del tercer volumen de Los Dúo, un proyecto que antes de morir, reelanzó la carrera musical de El Divo de Juárez.

Pero unas horas antes del lanzamiento circuló un misterioso comunicado en donde se aseguraba que dicho estreno es ilegal, puesto que no cuenta con los permisos pertinentes de Iván Aguilera, heredero universal de El Divo de Juárez, a quien por cierto, se le atribuye una ruptura con Guillermo Pous, albacea testamentario de Juan Gabriel.

Poncho Lizárraga, líder de la agrupación, tomó al toro por los cuernos y enfrentó la polémica: "La realidad es que nosotros no estamos enterados de las situaciones legales. Lo que si te podemos decir es que está autorizado este proyecto por los mismos que estamos aquí presentes".

"Esa cuestión de la sucesión testamentaria... desconocemos. No sabemos qué relación exista, sabemos que el abogado Pous estaba con el señor Iván, nosotros no tenemos nada que ver, somos invitados del maestro Juan Gabriel para formar parte de este proyecto. Lo menos que queremos nosotros son problemas", dijo en conferencia de prensa.

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Banda El Recodo habla sobre su nueva canción con Juan Gabriel

La madre de todas las bandas prefiere no enfrascarse en pleitos legales y enfocarse en el deleite que fue para ellos compartir la grabación de este tema con Juan Gabriel: "Este proyecto se grabó hace seis años, que fue en el 2016, esto se vino cocinando desde el 2015, yo tuve la oportunidad de tener un acercamiento con Juan Gabriel por correo electrónico", declaró.

El tema Ya, en el que también participa la cantante India, será estrenado esta misma tarde.

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