Abogado de YosStop revela cómo fue la liberación de la influencer.

Para que YosStop pudiera llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima Ainara Suárez, se comprometió a realizar en los próximos tres años una serie de lineamientos.

En entrevista con Ventaneando, el abogado de Yoseline Hoffman dijo que la infuencer emitirá cada mes un video durante los tres años de la suspensión condicional, en donde se tratará ante la sociedad el problema de violencia de género.

El defensor legal de la youtuber explicó que previo a la audiencia, YosStop ofreció una disculpa a la denunciante, pero además se grabará una disculpa pública.

"Esta disculpa pública se va a grabar y se va a difundir a través de los canales convencionales de YouTube y todas las redes sociales de Yoseline", adelantó.

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YosStop decidirá cómo encaminar su carrera

A pesar del gran problema que enfrentó YosStop por la forma de abordar el polémico video 'Patética Generación', su defensa aclaró que será responsabilidad de ella ver cómo maneja su carrera a partir de ahora.

"Nuestro trabajo fue enfocado al proceso penal, ya le corresponde a ella ver cómo encaminar su vida y su contenido", finalizó el abogado.

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