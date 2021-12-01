Se complica el estado de salud de Vicente Fernández.

Vicente Fernández regresó al área de terapia intensiva del hospital donde se encuentra internado, al parecer porque padece neumonía.

Según contó nuestro corresponsal de Ventaneando, Alex Martínez, el legendario cantante volvió a sacar otro susto a su familia, luego de haber mostrado una mejoría notable en su estado de salud durante las últimas semanas.

"Lamentablemente Don Vicente Fernández volvió a la unidad de cuidados intensivos de donde ya había salido desde hace poco más de un mes, en el hospital Country 2000", dijo el periodista.

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Chente tendría neumonía

Aunque la familia no ha confirmado la información, trascendió que Chente tiene neumonía y esa es la razón por la que volvió al área de cuidados intensivos.

De acuerdo con el corresponsal de nuestro programa, durante la guardia de fin de semana en el nosocomio vieron a Doña Cuquita al pie del cañón.

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