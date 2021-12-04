YosStop delata a quien le envió la grabación de Ainara Suárez. (VIDEO)

Como parte del acuerdo reparatorio para obtener su libertad, Yoseline Hoffman subió un video con una disculpa pública para Ainara Suárez. En el material admitió sus culpas e hizo interesantes revelaciones, pues delató a quien le envió la polémica grabación.

La influencer leyó un comunicado en el que aceptó su total responsabilidad en el caso y reveló ante sus suscriptores que una adolescente fue quien le facilitó el visual del ataque sexual que tuvo lugar en mayo de 2018.

“La grabación de tu violación me la envió una adolescente de nombre Daniela, quien además también te había insultado, calificado y juzgado. También supe del video en el que ella y muchas otras niñas adolescentes te golpearon, denigraron y humillaron”, dijo Hoffman.

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YosStop quiere apoyar a la autoridad a esclarecer el caso

YosStop dijo que apoyará a la autoridad a esclarecer el caso y ante sus “Stoppers” admitió que “la cagó” por todos los comentarios en torno a Ainara Suárez.

“Yo estuve muy mal, pero ustedes, quienes consumían este tipo de contenido que yo hacía sin reflexionarlo, quienes hayan agredido a Ainara, espero que ahora vean que están muy mal”, aseguró la influencer.

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