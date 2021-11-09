YosStop está perdiendo la vista a cuatro meses de estar en la cárcel.

A cuatro meses de que se le dictara prisión preventiva a Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, la infuencer asegura estar perdiendo la vista.

En una nueva reflexión hecha a través de sus redes sociales, YosStop aseguró que es irónico que estar en el penal femenil de Santa Martha Acatitla le abrió los ojos en su vida, pero al mismo tiempo su visión se está tornando mala.

La influencer confesó que desde que está en la cárcel, nunca le ha dado el sol, por lo que no había notado que su visión ha disminuido.

“Yoss me contó muy asustada que tenía visión borrosa, le expliqué que hay varios estudios realizados durante el confinamiento por la pandemia que revelan que hay diferentes tipos de afectación en los mecanismos oculares que pueden derivar en visión borrosa, cefaleas, entre otros", publicaron en su cuenta personal de Instagram.

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La pérdida de la vista podría ser normal por el encierro

Según su novio Gerardo González, YosStop está perdiendo la visión y aunque es un problema normal por el encierro, la youtuber está preocupada.

“Pudieran estar asociados a la duración e intensidad de actividades cercanas como la escritura o lectura, estos síntomas podrían ser transitorios”, se lee en el post.

La infuencer se dio cuenta que ya no puede ver bien los objetos que se encuentran a dos metros de distancia y se siente frustrada por ello.

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