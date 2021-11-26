Youtuber recrea El juego del camalar en la vida real con premio millonario.

Una de las series más exitosas del momento es El juego del calamar, ya que en cuestión de semanas la producción surcoreana de la plataforma Netflix se convirtió en un fenómeno mundial.

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Sin embargo, a pesar de que ya tiene un tiempo que se estrenó, parece que no deja de ser el centro de atención, ya que hay quienes quieren recrearlo en la vida real.

Recordemos que en los Emiratos Árabes Unidos organizaron una competencia similar a la que se vio en la producción de la plataforma; no obstante hace unos días un famoso youtuber sorprendió a todo su público al anunciar que quería hacer su propia versión del juego con un gran premio.

La sorpresa del youtuber

MrBeast es una de las personalidades más reconocidas de YouTube, pero recientemente reveló que armaría El juego del calamar en la vida real. Con el paso de los días fue contando los detalles y hasta mostró algunas imágenes de los sets que recreó para hacerlo lo más parecido a la serie.

Detalló que compitieron 456 concursantes por un premio de 456 mil dólares, poco más de 9 millones 800 mil pesitos mexicanos. En las primeras rondas aparecieron juegos de la serie, como luz roja, luz verde; el reto del dulce Dalgona; jalar la cuerda y hasta las canicas, pero las cosas se fueron complicando mientras todo avanzaba.

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Los concursantes que llegaron hasta la ronda final tuvieron una cena elegante y para acabar con todo, en lugar del famoso Juego del calamar, MrBeast decidió que los últimos seis sobrevivientes jugaran varias rondas de sillas musicales hasta que solo quedó uno.

