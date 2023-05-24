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FOTOS | Estos son los 5 YouTuBers mejor pagados de México.

¿Los youtubers son los nuevos millonarios? Te contamos en las fotos cuánto dinero ganan y quiénes son los mejores pagados en México. ¡Estos son los números!

Por: Ana Patricia Pérez

Yuya de amarillo.jpg
Yuya con lentes.jpg
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Yuya azul.jpg
Yuya acostada.jpg
Luisito en Qatar.jpg
Luisito en el Avión.jpg
Luisito medieval.jpg
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Luisito con playera negra.jpg
Los polinesios y su familia.jpg
Los polinesios teatro.jpg
Los polinesios posando.jpg
Los polinesios jugando.jpg
Los polinesios brindando.jpg
Kimberly vestido verde.jpg
Kimberly y su mascota.jpg
Kimberly buceando.jpg
Kimberly en el jacuzzi.jpg
Kimberly de rojo.jpg
Juan de Dios tirolesa.jpg
Juan de Dios mar.jpg
Juan de Dios pose.jpg
Juan de Dios naranja.jpg
Juan de Dios auto.jpg
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