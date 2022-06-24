Dulce reacciona al asesinato de Yrma Lydya: “Estaba tan llena de sueños”.

Yrma Lydya Gamboa fue asesinada por su pareja sentimental Jesús "N" en uno de los salones privados del restaurante Suntory, ubicado en la Colonia del Valle de la alcaldía Benito Juárez.

La cantante de música regional mexicana formaba parte del show GranDiosas, junto a reconocidas artistas como Dulce, María del Sol, Ángela Carrasco, Alicia Villarreal, Rocío Banquells, Manoella Torres, María Conchita Alonso y más.

Dulce ofreció una entrevista para El Universal, donde lamentó el sensible fallecimiento de la intérprete de 21 años de edad.

"Es muy impactante que se le arranque la vida a cualquier persona, pero más a una muchacha de 21 años que tenía la vida por delante y que estaba tan llena de sueños", dijo Dulce.

"El problema no es que ella esté o no para el show, el problema es que mataron a una joven que tenía toda su vida por delante, es una aberración", declaró.

¿Cuándo iba a ser la próxima participación de Yrma Lydya? Según contó Dulce, Yrma Lydya iba a cantar en el escenario de GranDiosas el próximo sábado 25 de junio en Los Ángeles, California, junto a todas sus compañeras de elenco.

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Dulce lamenta la muerta de Yrma Lydya

La Fiscalía General de Justicia capitalina abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio, además de que Jesús "N" y su escolta ya fueron detenidos.

Dulce confesó a El Universal que no conocía muchos detalles de la vida de Yrma Lydya, pues apenas comenzaba una amistad.

"Nos vimos hace tres días, estuvimos en mi casa escuchando unas canciones, nos fuimos a comer con su mamá, empezaba la amistad", contó.

Además, Dulce jamás vio signos de violencia hacia Yrma Lydya, incluso definió a su pareja sentimental como un "caballero".

"Ella salía con un señor que, para mí, era un caballero. Nunca le vi ningún gesto de violencia, yo no sé lo que vieron otras personas. No sé exactamente si era su esposo, algunos decían que sí, otros decían que no", concluyó.

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