Ester Expósito y Alex Speitzer terminaron. ¿La razón es Rauw Alejandro?

Desde hace unos días se rumora que Ester Expósito y Alex Speitzer ya no están juntos, ¡y que la española anda con el reggaetonero Rauw Alejandro!

Después de casi dos años de relación, al parecer Ester Expósito y Alejandro Speitzer ya no están juntos, ¡hay rumores de que se separaron y de que la española ahora anda con el reggaetonero Rauw Alejandro! Te contamos lo que ha sucedido.

Ester Expósito y Alex Speitzer terminaron.

Algunos fans de los actores comenzaron los rumores de que ya habían terminado su relación, esto porque ella borró las fotos de él en sus redes sociales, ¡y porque se les vio separados en un evento en Milán! Ellos no han salido a dar ninguna declaración, ¿será?

Ambos estuvieron invitados al mismo evento, ¡pero llegaron por separado y no estuvieron nunca juntos! Solo se dieron un breve saludo y ya. Ester incluso pasó tiempo con Chiara Ferragni, ¡no con él! Una prueba más de su rompimiento es que ya no han subido ninguna foto o historia juntos, sus interacciones en las redes sociales han sido casi nulas. No se dejaron de seguir y ella aún le da like a algunas de sus publicaciones, ¿será que terminaron en buenos términos y ahora son amigos?

Además, el pasado 12 de mayo, Alex Speitzer compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de un libro con unas palabras subrayadas: “Probablemente no volverá. O volverá cambiado. Lo que tienen ahora no volverán a tenerlo nunca más. Pero para ella el dolor de la soledad no será nada comparado al dolor que sentía antes, el de sentir que no merecía nada... Las personas pueden transformarse de verdad unas a otras. Tienes que ir. Yo siempre estaré aquí. Lo sabes”. ¡Parece estar muy claro su mensaje! ¿No creen?

Ester Expósito anda con Rauw Alejandro.

Para nadie es un secreto que Ester disfruta mucho de género musical urbano, tanto escucharlo, como cantarlo y bailarlo, ¿recuerdas ese video que se hizo viral de ella bailando en su recámara? Sí, la canción “El Efecto” del reggaetonero Rauw Alejandro. ¡Pues ahora la relacionan con él! Ambos se siguen en redes sociales, y él últimamente le da like y comenta todas las fotos de Ester, esto luego de que se rumorara que ella y Speitzer habían terminado. ¿Será?

Alex y Ester aún no han hecho su ruptura oficial, pero estaremos atentos a cuando lo hagan, ¡si es que lo hacen! Y también estaremos atentos al rumor sobre la actriz con Rauw Alejandro.

