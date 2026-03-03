Viral: ¿Monjas voladoras aterrorizan a transeúntes? El video que causa debate en redes

En un video viral se puede observar a una supuesta “monja voladora” flotando cerca de una parada de autobuses y causando pánico entre los presentes. Sin duda, el corto reel de Instagram ha generado opiniones divididas, pues mientras algunos creen que se trata de un montaje con dron, algunos otros aseguran que el susto fue real.

VIRAL: ¿Monjas voladoras aterrorizan a transeúntes?

Un inquietante video comenzó a circular en redes sociales, en el que se observa una figura vestida de monja que aparentemente sobrevuela una parada de autobuses, generando gran miedo entre quienes se encontraban en el lugar. Las imágenes de pocos segundos de duración provocaron cientos de reacciones y hasta comentarios divertidos por el susto que se llevaron los involucrados.

¿Qué muestra el video de la monja voladora?

Dentro del corto clip se puede observar lo que parece ser un cuerpo flotando vestido con hábito blanco elevándose en el aire y acercándose a un grupo de personas que esperaban el transporte público. Los testigos no tardaron en salir corriendo entre reacciones de pánico.

A pesar de que a simple vista se puede ver el “vuelo” de la monja de manera antinatural, usuarios de redes sociales sugieren que podría tratarse de una broma elaborada con ayuda de un dron, pues el movimiento no es estable.

¿Fue una broma con dron o algo más?

La comunidad digital ha señalado que actualmente existen drones capaces de cargar estructuras de gran peso, como disfraces o figuras. No obstante, al no poder observar las hélices del dron, algunos especulan sobre qué es lo que sucedió en realidad.

Para algunos otros, la falta visual de la tecnología por las hélices del dron es evidencia que podría no ser una broma, pues especulan sobre cómo es que estas, si fuera un dron, podrían chocar y enredarse entre la tela de la “monja voladora”.

¿Por qué se volvió viral el video de las monjas voladoras?

El vídeo viral combina elementos clave, entre sorpresa, miedo, misterio y debate, pues la figura de una monja flotante en el aire generó miedo y especulaciones. Sin duda, este tipo de videos muestra cómo las redes sociales pueden amplificar situaciones ambiguas en donde la línea entre la realidad y la ficción se vuelve más difusa.