Estas son las 10 películas más vistas en México: ¿Ya las viste?

Durante los últimos dos años el estreno de las películas ha sido completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados, por lo que los estrenos por medio de las plataformas de streaming son cada día más.

Por lo que ahora la plataforma de Google Play ha dado a conocer las 10 películas más vistas en México. A continuación, te presentamos la lista.

Venom: Let There be Carnage

La conta ocupa el primer lugar de la lista. La película es la secuela del antihéroe Venom y Eddie Brock, quienes tiene una fuerte lucha por aprender a convivir.

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Ghostbusters: Afterlife

Es una cinta que se estrenó en 2021, siendo una secuela de la película que se hizo famosa en la década de los años ochenta. La cual, hasta la fecha siguen siendo una de las películas más vistas México.

Clifford the Big Red Dog

Fue una de las películas más esperadas por chicos y grandes, aunque no tuvo mucha difusión, pues su estreno fue prácticamente en simultaneo con Spider-Man.

La cinta revela a una pequeña que adopta un perro, pero su amor lo hace crecer de forma descomunal.

Sing 2

Es una de las películas animadas más aplaudidas por los fans, por lo que se ha colocado como una de las preferidas por los fans en México.

Paw Patrol: La película

Una creación que pasó de ser una caricatura que conquistó millones de pequeños y que logró tener su propia película. Pese a las fuertes críticas que ha recibido, los personajes se han logrado colocar como una de las favoritas de los más pequeños de la familia.

No Time to Die

Una de las películas más esperadas de los últimos años, el regresó del 007, después de varios retrasos en la fecha de estreno, los fans del agente especial del gobierno británico lograron ver la última participación de Daniel Craig.

Spider-Man: Far From Home

En la séptima posición se encuentra la primera película del 2019, pero todo parece indicar que es por el reciente estreno de la secuela Spider-Man: No Way Home. Por lo que a nadie sorprende que la cinta se encuentre dentro de las vistas del año.

Resident Evil: Welcome to Racoon City

Una de las entregas más esperadas por los fans de la saga, pero para los fue una completa decepción, pues esperaban mucho más de la producción. Pero eso no ha sido un impedimento para que se coloqué dentro de las diez más vistas en México.

La belleza y el enigma

Es una cinta que cuenta la historia de una mujer que investiga la muerte de su esposo, pero dentro de su trabajo resulta ser ella la que queda como la principal sospechosa del asesinato.

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Cincuenta sombras más oscuras

Una de las películas más polémicas de los últimos años, lo que hasta la fecha la mantiene dentro del top diez de las películas más vistas en México. Ya que es un historia de amor sumamente complicada, donde un hombre tiene que renunciar a todo para estar con la persona que ama.

