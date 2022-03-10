La era de hielo: Esta es la teoría que asegura que Sid es el héroe de la película.

La era de hielo es una de las películas favoritas de los cinéfilos, pues retrata la vida de Sid, Manny, Scrat, Diego y otros personajes que huyen al sur para evitar congelarse.

Desde su lanzamiento en el año 2002, la película dirigida por Chris Wedge ha ganado algunos premios como Mejor Banda Sonora en los BMI Film & TV Awards, así como un galardón a Mejor Película Animada en los Kansas City Film Critics Circle Awards.

Por si fuera poco, La era de hielo se convirtió en una saga que alberga un total de cinco películas y un spin-off lanzado en el 2022 titulado La era de hielo: Las aventuras de Buck.

La franquicia cuenta con una serie de televisión, tres cortometrajes y hasta dos especiales de televisión; uno de ellos llamado La era de hielo: Una Navidad tamaño mamut.

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Surge nueva teoría sobre 'La era de hielo'

Luis Velody, popular tiktoker por sus teorías virales de películas animadas, dio a conocer que Sid es el verdadero héroe de la saga en realidad.

El creador de contenido asegura que Sid salvó a Manny de lanzarse de un precipicio, pues el mamut atravesaba por momentos difíciles como la muerte de sus papás y la soledad.

Manny estuvo a punto de perder la vida en la orilla de un acantilado, pero llega Sid para salvarlo, convirtiéndolo

en el verdadero héroe de la popular saga animada.

“Perder a sus padres fue algo muy traumático para él, nunca tiene interés por nada sin familia, sin amigos y sin una motivación para vivir”, expresa el influencer en el video que cuenta con un millón de reproducciones.

Recordemos que Sid es uno de los personajes favoritos de la trama, pues se ha dado a conocer por sufrir divertidos accidentes que libra con éxito.

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