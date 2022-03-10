Oscar 2022: Eugenio Derbez y CODA toman fuerza para ganar la estatuilla.

La película CODA, donde participa Eugenio Derbez, se ha ido a casa con varios galardones y eso la ha puesto en la mira de Los Premios Oscar 2022.

Las celebridades Troy Kotsur y Emilia Jones se fueron a casa con un Gotham Award el pasado 29 de noviembre de 2021, aunque CODA también fue premiada en los SAG Awards en la categoría Mejor Reparto.

La cinta dirigida por Sian Heder también arrasó en los Hollywood Music in Media Awards, pues se llevó dos premios. El primero en la categoría Mejor canción original en una película independiente y el segundo a Mejor interpretación en pantalla de una canción original.

En los Premios Globo de Oro, CODA también obtuvo las nominaciones Mejor película dramática y Mejor actor de reparto, lo que ha dado más popularidad a esta cinta lanzada el 13 de agosto de 2021.

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¿CODA y Eugenio Derbez ganarán un Premio Oscar?

Los Premios Oscar se celebrarán el próximo domingo 27 de marzo de 2022 y podrás ver la transmisión en vivo por nuestra señal de Azteca 7.

La Academia nominó a CODA en tres categorías, entre las que destacan Mejor Película, Mejor Actor de Reparto y Mejor Guión Adaptado.

Tras su rotundo éxito en anteriores premiaciones, la película donde aparece Eugenio Derbez perfila para irse a casa con un par de estatuillas doradas.

El portal BetMGM ha dado a conocer que la apuestas han subido para la película CODA, pues ahora tiene +1200 para ganar los honores de Mejor Película, después de estar en +2000 antes de los Premios SAG.

Eugenio Derbez interpreta a un profesor de música que incita a una joven a cumplir sus sueños en la música. Se trata de Ruby, una mujer con audición en una familia de sordos.

El actor mexicano da vida al personaje de Bernardo Villalobos, ganando reflectores entre los críticos de La Academia.

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