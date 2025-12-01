Kevin Spacey fue demandado por tres nuevas acusaciones de agresión sexual

El actor estadounidense Kevin Spacey, de 66 años, vuelve a situarse en el centro de la polémica tras la presentación de tres demandas civiles por presuntas agresiones sexuales ocurridas entre 2000 y 2013, según confirmó el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales.

Estos nuevos señalamientos surgen tres años después de su absolución penal en 2023, cuando un jurado lo declaró no culpable de nueve cargos similares.

De acuerdo con AFP, las denuncias fueron interpuestas por tres hombres que aseguran haber sido agredidos por el actor durante su paso por el teatro británico Old Vic, donde Spacey ejerció como director artístico entre 2003 y 2015. La audiencia preliminar, realizada esta semana en Londres, no contó con la presencia del actor.

La jueza Christina Lambert fijó de manera provisional el juicio oral para el 12 de octubre de 2026, fecha en la que también se determinará si las causas serán unificadas.

Acusaciones detalladas por los demandantes

Según el reporte, las tres demandas se centran en presuntas agresiones contra hombres más jóvenes con quienes Spacey habría tenido contacto profesional durante actividades del Old Vic, incluidos dos jóvenes actores.

Uno de los demandantes, identificado como LNP, sostiene que el actor lo agredió “de manera deliberada” en al menos 12 ocasiones entre 2000 y 2005.

Otro, registrado como GHI, afirma haber sufrido una agresión en 2008 durante talleres teatrales, lo que, según su denuncia, le provocó “daños psiquiátricos y pérdidas económicas”.

El tercer denunciante es el actor Ruari Cannon, quien decidió renunciar al anonimato. Cannon acusa a Spacey de manosearlo sin consentimiento en una fiesta en el año 2013, un episodio que ya había sido mencionado en el documental Spacey Unmasked de 2024. Además, Cannon presentó una demanda paralela contra el propio teatro Old Vic.

Un nuevo capítulo tras su absolución en 2023

Estas acciones civiles aparecen después de que Spacey fuera absuelto en 2023 de nueve cargos penales surgidos en el contexto del movimiento #MeToo en 2017. Dos de los demandantes participaron en aquel proceso, pero esta vez optaron por recurrir a la vía civil, que posee un estándar de prueba distinto.

Por su parte, Kevin Spacey ha negado categóricamente todas las acusaciones, insistiendo en que las denuncias han tenido un impacto devastador en su carrera y en su vida personal.