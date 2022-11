¿Qué fue de la actriz que interpretó a Cho Chang, la primera novia de Harry Potter?

La saga que tuvo a Daniel Radcliffe como principal protagonista ha dejado muchas historias y una sin duda alguna es lo que ha sido de la actriz que interpretó a Cho Chang, la primera novia de Harry Potter.

Vale decir para comenzar que no tuvo un rol particularmente destacado en la historia ya que su participación no es tan recordada como la de otros personajes secundarios como pueden ser Hagrid o Malfoy, los mismos con los que Robbie Coltrane y Tom Felton hicieron grandes trabajos.

Así y todo, es justo destacar que tuvo sus escenas con las que estuvo en los primeros planos como que fueron las mismas muy comentadas por parte del público.

¿Qué fue de la actriz que fue la primera novia de Harry Potter? Katie Leung, una escocesa y ascendencia hongkonesa por parte de padre, Katie Leung, fue seleccionada para interpretar a Cho Chang, la misma que fue la primera novia de Harry Potter.



Su aparición se extendió por El Cáliz de Fuego, La Orden del Fénix, El misterio del príncipe y Las Reliquias de la Muerte.



Ahora bien, es una realidad que no ha desarrollado una carrera destacada en el mundo de la actuación una vez que finalizó la saga, aunque también es justo destacar que muchos de sus compañeros y compañeras tampoco han tenido un protagonismo particularmente llamativo en el mundo del cine, teatro o series (Emma Watson puede ser la gran excepción).

Fuera del espacio de la interpretación estudió fotografía en el Edinburgh College of Art y también interpretación en el Conservatorio Real de Escocia. Actualmente, tiene 35 años y vive en Motherwell, un pueblo cerca de Glasgow, con su novio Eric Caira.

Es justo destacar que no ha abandonado la interpretación y ha sido parte del elenco de las series The Peripheral, Arane y Strangers como de la película The Foreigner, entre otros papeles. En fin, no está dejando una huella profunda, pero es feliz y eso es lo más importante.