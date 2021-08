Cañadas de Obregón, Jalisco

14 de agosto de 2021

Logran acuerdo para garantizar el agua a Área Metropolitana de Guadalajara sin inundar las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

- El Gobierno Federal, a través de la Conagua, presentó una propuesta técnica que solucionaría el abasto de agua para el AMG y Los Altos de Jalisco, sin inundar los pueblos. El Gobierno del Jalisco comparte dicha propuesta.

- En una semana Germán Martínez, titular de Conagua, presentará el estudio a los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo; en un mes el Presidente regresará a Jalisco para ratificar la solución y ofreció garantías y un seguro contra posibles daños que firmaría él mismo y alcanzaría el rango de decreto presidencial

Este sábado el Gobierno de México dio a conocer un proyecto técnico para que la Presa El Zapotillo abastezca de agua al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), sin que se inunden los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, propuesta que el Gobierno de Jalisco comparte. La cortina quedará en 80 metros y se harán obras adicionales para la seguridad de los habitantes, mediante compuertas automatizadas que se cerrarán en el temporal de lluvia y se abrirán en el estiaje, lo que garantizará el aprovechamiento del agua del Río Verde que daría suministro al área Metropolitana de Guadalajara (AMG) de 3.5 metros cúbicos por segundo.

“El Gobierno del Estado comparte la propuesta que ha hecho CONAGUA, que consideramos resuelve los problemas que tenemos enfrente, lograr 3.5 m3 por segundo para nosotros es una solución muy importante para el déficit de la ciudad y sobre todo creemos que ahora con esta medida de operación de la presa, de regular los niveles de operación de la presa para las tres poblaciones, pues el conflicto político quedaría resuelto, es decir, la demanda de que no se inunden los pueblos se estaría cumpliendo”, puntualizó Alfaro Ramírez.

Alfaro Ramírez avaló que, al no inundar a las poblaciones, el cauce de agua que reciba la AMG se derivaría para su distribución con el Sistema el Purgatorio, en el que ambos gobiernos invertirán. Agregó que se trata de una tarea inaplazable luego de haber vivido la peor sequía que afectó a 600 mil jaliscienses que sufrieron el desabasto de agua en este estiaje.

“Si no se van a inundar las poblaciones pues ya no se debería de hablar de un problema político, si el agua se va a quedar en Jalisco ya no debería de haber un problema y por supuesto si el agua que va a generarse en esta presa nos permite resolver el abasto de la ciudad más importante del país pues nos parece que lo que estamos haciendo es tomar decisiones por el beneficio de las futuras generaciones y esto se reconoce y se agradece”, dijo Alfaro.

El mandatario reconoció el trabajo y la atención que la Presidencia ha puesto en este tema al encontrar caminos de entendimiento que se han desahogado a través de una mesa técnica, con el objetivo de no afectar a las poblaciones, pero con la idea de solucionar el problema de abasto de agua.

En la presa El Zapotillo, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la próxima semana el titular de CONAGUA, Germán Martínez, presentará la solución a los pobladores de las tres comunidades en la plaza de Temacapulín y anunció que regresará en un mes para dar seguimiento al tema. Hoy estuvo en Temacapulín con pobladores previo al arribo a la presa.

Ahí, precisó que esta alternativa “no es lo deseable, es lo posible en términos técnicos, porque la presa fue diseñada para tener una cortina de 105 metros, y se quedaría en 80 metros”, dijo respecto a una obra cuya construcción comenzó hace 10 años y se han invertido alrededor de 6 mil mdp.

“La buena nueva es decirles: no se va a inundar y darles la garantía de que eso no va suceder. Explicar técnicamente por qué y asumir nosotros la responsabilidad de cualquier siniestro, de cualquier situación extraordinaria, algo no previsto, de cualquier cosa que pudiese suceder”.

Como una especie de seguro donde el Gobierno Federal se compromete a hacerse cargo de daños posibles que con el tiempo pudiesen afectar a los tres pueblos. Yo firmaría ese compromiso y lo elevaríamos a rango de ley mediante un decreto para que estén complemente seguros de que no va a suceder nada que afecte a los pueblos, que no se va a inundar”, explicó Andrés Manuel López Obrador, quien pidió que en este tema los manipuladores se hagan a un lado y no pongan sus intereses personales por delante. “No queremos politiquería, que no se metan”, dijo frente a vecinos de la región.

En la explicación técnica Germán Martínez Santoyo, director de CONAGUA, afirmó que no se construirán diques, ni se afectará Temacapulín; se requiere la instalación de compuertas y reforzamiento de la obra de desvío existente. Con ello, se podrá manejar niveles en el embalse y entregar constantemente 3.5 metros cúbicos de agua al AMG.

Para brindar seguridad estructural, hidrológica e hidráulica a la presa, dijo Martínez, es necesario concluir la construcción del tanque amortiguador y otras obras complementarias. Durante el temporal de lluvias se cerrarán las compuertas para el primer llenado, después se manejarán los niveles con la obra de desvío.

“El Gobierno de México privilegia la seguridad, la protección y el desarrollo y bienestar de los habitantes de los tres pueblos”, añadió el titular de CONAGUA.

Para atender la demanda de los Altos de Jalisco y reforzar a la AMG se requiere construir el acueducto en el sistema El Salto-Calderon (1m3/s), informó la CONAGUA.