Esta es la razón por la que el aguacate es el protagonista del Super Bowl.

México ha logrado conquistar suelo estadounidense, al menos durante la celebración del Super Bowl, todo gracias al aguacate, pues nuestro país es el principal proveedor de Estados Unidos, pues 8 de cada 10 de los aguacates que se consumen durante el Super Bowl proceden de México.

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Durante el Super Bowl del 2022 se consumieron alrededor de 62 millones de kilos de aguacate, ¡una cantidad que no logro ni imaginarme!

Cabe señalar que el aguacate de Michoacán es el único certificado por las autoridades de Estados Unidos para ser exportado antes, durante y después del Super Bowl, además representa el 85 por ciento del total de exportaciones michoacanas al mundo.

¿Por qué comen guacamole en el Super Bowl?

El punto más alto de la temporada de aguacate mexicano coincide con el gran partido de la NFL, el Super Bowl.

Y es que durante 8 años la APEAM ha invertido en promocionar los aguacates de México en la Unión Americana con grandes resultados, ya que el aumento del consumo del fruto ha pasado de 500 gramos a 3.5 kilogramos per cápita.

Desde enero del presente año los productores michoacanos comenzaron los envíos iniciales para la preparación del Super Bowl LVII, pues ya se han mandado 64,101 toneladas de aguacate.

En tanto, una consultora de estudios de mercado en Estados Unidos afirmó que la fama de este platillo es por la fuerte influencia de la cultura latina. Es así como el aguacate y el guacamole han tomado un papel fundamental en el Super Bowl.

El momento triste del Guacamole

Aunque en la historia moderna el Super Bowl debe de ir acompañado de guacamole, las cosas no siempre fueron de esa forma, ya que Estados Unidos tuvo durante muchos años una prohibición a las importaciones de aguacate, misma que afectó a nuestro producto desde 1914 hasta 1997.

Las cosas no cambiaron hasta el año 2005, cuando los productores mexicanos de aguacate ya tenían presencia en 50 estados de Estados Unidos.

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Disfruta un domingo #FueraDeEsteMundo con el Super Bowl LVII a partir de las 5:00 p.m. por la pantalla del canal correcto: Azteca 7.

