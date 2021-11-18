Así fue la aparición de Andy de Toy Story en Monsters University.

La saga de Toy Story no estaría completa sin uno de los personajes más queridos por los fanáticos y protagonista de la película de juguetes.

Nos referimos a Andy, el noble niño que inventa todo tipo de historias para jugar con sus muñecos y tener horas de diversión.

Andy es el dueño de Woody, Buzz Lightyear, el Señor Cara de Papa, Rex, Hamm y todos los muñecos que nos hacen reír en la famosa saga.

Sin embargo, el pequeño también realiza un cameo en otra película de Pixar, pero muy pocas personas han notado su participación.

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¿En qué película de Pixar aparece Andy?

Se trata de Monsters University, donde Andy hace su aparición en la escena del campamento, justo cuando Mike Wazowski entra al dormitorio y se queda de pie.

En una parte de la escena se puede ver al pequeño despertando para ver al monstruo, desatando múltiples teorías entre los fanáticos.

Recordemos que en Toy Story 2 se menciona que Andy está listo para ir a un campamento de verano, por lo que sus juguetes se quedan solos.

Según los fanáticos de Pixar, Andy viaja al campamento que se menciona en Toy Story 2, pero es el mismo lugar donde se desarrolla Monsters University.

En Monsters University los monstruos son muy jóvenes, mientras que en Toy Story 2, Andy es un niño pequeño.

La línea temporal coincide a la perfección, por lo que no sería ninguna locura ver al dueño de Woody y Buzz Lightyear con una fugaz participación en Monsters University.

La teoría de que todas las películas de Pixar se llevan a cabo en el mismo universo comienza a convertirse en una realidad.

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