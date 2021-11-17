Este era el final original de la película Frozen. ¿Lo esperabas?

Una de las películas más exitosas en los últimos tiempos es Frozen, una historia que nos presenta la vida de dos hermanas que se lanzan a una aventura; sin embargo ahora se ha revelado que originalmente terminaba de una manera completamente distinta a la que se presentó en la pantalla grande.

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Por medio de una entrevista con Entertainment Weekly, el productor de la película, Peter Del Vecho, reveló que Elsa era la villana cuando el proyecto comenzó a desarrollarse. Ella actuaba como la autoproclamada Reina de las Nieves y era maldad pura con una historia inspirada en el cuento clásico de Hans Christian Andersen.

El final que no llegó al cine

Por otra parte, se reveló que el personaje de Elsa y Anna originalmente, no eran hermanas, una versión completamente diferente a lo que conocemos.

Empezábamos con una villana femenina y una heroína inocente, el final involucraba una batalla épica con monstruos de nieve que Elsa había creado para su ejército

Con la intención de parar el ataque, el príncipe Hans provoca una avalancha sin importar si destruye todo el reino de Arendelle. También, Anna termina por convencer a Elsa para que ayude a detener este suceso y ahí se revela que el monarca es el verdadero antagonista de la historia.

Sin embargo, el director Chris Buck y el resto del equipo no quedaron contentos con el final, sintiendo que no era lo suficientemente original y que había un problema con la forma que era plasmada la historia.

No teníamos una conexión emocional con ella, no nos importaba porque durante toda la cinta era una villana

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Para evadir la típica solución del beso del verdadero amor, Buck tuvo la idea de que Elsa salvará a Anna de algún tipo de muerte.

