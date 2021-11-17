Así fue la aparición de Woody y Buzz Lightyear en la película Coco.

Coco no deja de arrasar con sorpresas ocultas en cada escena a cuatro años de su estreno. La cinta dirigida por Adrián Molina y Lee Unkrich esconde algunos cameos de personajes icónicos en la historia de Pixar.

Tal es el caso de Woody y Buzz Lightyear, quienes tienen un singular cameo en el filme ganador del Premio Óscar a Mejor Película de Animación en el 2018.

Los famosos juguetes de Toy Story aparecen en forma de piñata en el mercado de Santa Cecilia, donde el personaje de Miguel corre con una caja para bolear zapatos en la mano.

Woody y Buzz se dejan ver colgados en un poste de piñatas en venta junto al famoso monstruo Mike Wazowski.

No es el único elemento de Pixar que sorprende en la película Coco, ya que en otra escena se puede ver a la camioneta de Pizza Planeta recorrer la ciudad.

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Otros queridos personajes también aparecen en la película Coco

Queridas leyendas de la historia de México también brillan en una de las producciones más populares de Pixar en los últimos años: Coco.

Frida Kahlo se deja ver con sus vestidos mexicanos, corona de flores y pinceles en las manos en la tierra de los muertos.

Sin olvidar que el personaje de Ernesto de la Cruz está inspirado en personalidades como Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez y Pedro Infante.

Los alebrijes característicos de la cultura mexicana brillan en cada escena de la película acreedora a un Globo de Oro en el 2018.

Y no se puede pasar desapercibido al perro con orígenes mexicanos Xoloitzcuintle que ilumina la película Coco. Se trata del canino Dante que apoya a Miguel en todas sus aventuras para convertirse en una estrella musical con el apoyo de su familia.

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