¿Quién es el personaje de Toy Story que aparece en Coco?

Seguramente eres un fanático de Disney y Pixar que no se pierde ninguno de sus recientes estrenos y otros minuciosos detalles de las cintas.

Tal es el caso del portal de videojuegos IGN Latinoamérica, que descubrió una curiosidad y similitud entre las cintas Toy Story y Coco.

Y es que, la saga de Toy Story, nos regaló múltiples personajes que se quedaron en nuestro corazón, por ejemplo, Woody, Buzz Lightyear, Betty, Slinky y hasta Hamm.

La cinta, dirigida por John Lasseter, también mostró a otro personaje no tan carismático, pero sí muy trascendental en el popular proyecto de juguetes animados.

Se trata de Sid Phillips, un niño malcriado ubicado en el mismo vecindario que Andy, dueño de todos los populares juguetes que conocemos hasta nuestros días.

Sid se dio a conocer por maltratar y torturar a sus propios juguetes y a los de su hermana menor. Además, en una ocasión, el menor casi destruye a Woody y Buzz con sus propias manos.

El villano se convirtió en uno de los personajes más temidos de Toy Story e incluso, millones de cinéfilos comenzaron a cuidar sus propios juguetes para no caer en manos equivocadas.

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¿Qué tiene que ver el personaje 'Sid Phillips' en la película Coco?

El portal IGN Latinoamérica encontró a un personaje parecido a Sid en el mundo de los muertos de la película Coco.

En una escena de la cinta, dirigida por Adrián Molina y Lee Unkrich, se puede ver a un esqueleto viviente con la característica camiseta negra del mismo Sid.

El mencionado esqueleto aparece como un hombre adulto, cabellera larga, anteojos y su playera negra con la figura de una calavera blanca.

El personaje se puede ver rodeado de instrumentos musicales y con aspecto muy rockero, por lo que se piensa que Sid es un cantante en el mundo de los muertos de la película Coco.

Lo cierto es que los cameos en las producciones de Disney son muy frecuentes, así que no sería ninguna sorpresa ver al temido Sid Philiphs junto a Miguel y Ernesto de la Cruz.

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