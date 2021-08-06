Teoría de fans dice que Bonnie es la villana en ‘Toy Story 4', ¿será?

Toy Story es una de las sagas animadas más queridas por parte de los fanáticos, donde destacan múltiples villanos como Lotso, Sid Phillips, El Capataz y hasta el Hombre Pollo.

Sin embargo, ha surgido una nueva villana que nadie había notado hasta el momento. Se trata de Bonnie, la pequeña vecina quien se queda con la colección de juguetes de Andy en la cinta Toy Story 4.

Recordemos que Andy regala todos sus juguetes antes de partir a la universidad, pero se niega a obsequiar a su vaquero favorito Woody.

Sin embargo, el famoso sheriff salta a la caja junto a sus amigos para quedarse en la casa de Bonnie.

Andy deja claro que Woody es su juguete más especial y no duda en regalarlo a Bonnie con las siguientes palabras.

“Ahora, Woody ha sido mi compañero desde que recuerdo. Es valiente, como los 'cowboys' deben ser. Es amable, inteligente, pero lo que hace a Woody especial es que nunca te dejará. Siempre estará ahí para ti no importa lo que pase. ¿Puedes cuidarlo por mí?”, expresa Andy a la pequeñita de cabello corto.

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¿Por qué Bonnie es la verdadera villana de Toy Story?

Aunque Bonnie promete cuidar a Woody sobre todas las cosas, la pequeña rompe su promesa e inmediatamente cambia al sheriff por Jessie, de acuerdo a una teoría de fans.

La niña se niega a jugar con el vaquero, pues se siente atraída por su nueva muñeca favorita de cabellera roja.

Sin embargo, Woody siente la responsabilidad de cuidar a su nueva dueña y no la deja en ningún momento sola.

Usuarios de las redes sociales han destacado que Bonnie es la verdadera villana de Toy Story 4, ya que no cumple la promesa a Andy.

Pese a todo, el vaquero se mantiene fiel a su dueña y no duda en hacer su vida más divertida en los primeros días del ciclo escolar.

Además, Woody tiene un final más esperanzador, ya que se reencuentra con Betty y juntos viajan por el mundo a ayudar a más niños

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