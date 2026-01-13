El anime sigue ganando: Letterboxd revela el top 10 de películas MEJOR CALIFICADAS de su plataforma en 2025

El anime se ha ido ganando un espacio digno dentro del cine, y es que desde nominaciones hasta premiaciones son las que este año se han llevado distintos títulos, y ahora que Letterboxd ha revelado su top 10 de películas mejor calificadas del 2025 solo confirmamos que, en definitiva, las películas de anime llegaron para establecerse durante mucho tiempo.

Las 10 Mejores Películas del 2025 según Letterboxd

Para sorpresa tal vez de algunos, el top 10 de las mejores películas del 2025 está encabezado por una de las películas más esperadas para todos los consumidores de anime, dejando atrás a títulos internacionales que ahora gozan de premios o nominaciones en ceremonias como los Golden Globes o los Critics Choice Awards .



Chainsaw Man: La Película: El Arco de Reze - 4.4 estrellas La voz de Hind Rajab - 4.4 estrellas Marty Supreme - 4.3 estrellas Una Batalla Tras Otra - 4.2 estrellas I Swear - 4.2 estrellas Sentimental Value - 4.2 estrellas Hamnet - 4.2 estrellas No Other Choice - 4.1 estrellas Sinners - 4.1 estrellas Train Dreams - 4.1 estrellas

Este top se dio después de que en Letterboxd recibiera una votación de alrededor de 700 millones de votos, emitidos a través de los miembros de la plataforma. Por otro lado, Letterboxd también hizo un ranking acorde a cada género de películas, y los resultados fueron estos:



Una Batalla Tras Otra ganó en el género de Acción/Aventura

Marty Supreme ganó en el género de Comedia

La voz de Hind Rajab ganó en el género de Drama

Sinners ganó en el género de Horror

Hamnet ganó en el género de Romance

Sore: A Wife from the Future ganó en el género de Sci-Fi

No Other Choice ganó en el género de Thriller

Las películas más populares por mes en el 2025

En el 2025 tuvimos estrenos dignos de recordar, y también se reveló cuál fue la película más popular por mes, teniendo el siguiente ranking:

