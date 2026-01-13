El anime sigue ganando: Letterboxd revela el top 10 de películas MEJOR CALIFICADAS de su plataforma en 2025
Letterboxd es una de las plataformas más utilizadas para reseñar y calificar películas, y por fin han revelado el top 10 de los títulos mejor calificados del 2025, y sí, el triunfador es una película de anime.
El anime se ha ido ganando un espacio digno dentro del cine, y es que desde nominaciones hasta premiaciones son las que este año se han llevado distintos títulos, y ahora que Letterboxd ha revelado su top 10 de películas mejor calificadas del 2025 solo confirmamos que, en definitiva, las películas de anime llegaron para establecerse durante mucho tiempo.
Las 10 Mejores Películas del 2025 según Letterboxd
Para sorpresa tal vez de algunos, el top 10 de las mejores películas del 2025 está encabezado por una de las películas más esperadas para todos los consumidores de anime, dejando atrás a títulos internacionales que ahora gozan de premios o nominaciones en ceremonias como los
Golden Globes
o los
Critics Choice Awards
.
- Chainsaw Man: La Película: El Arco de Reze - 4.4 estrellas
- La voz de Hind Rajab - 4.4 estrellas
- Marty Supreme - 4.3 estrellas
- Una Batalla Tras Otra - 4.2 estrellas
- I Swear - 4.2 estrellas
- Sentimental Value - 4.2 estrellas
- Hamnet - 4.2 estrellas
- No Other Choice - 4.1 estrellas
- Sinners - 4.1 estrellas
- Train Dreams - 4.1 estrellas
Este top se dio después de que en Letterboxd recibiera una votación de alrededor de 700 millones de votos, emitidos a través de los miembros de la plataforma. Por otro lado, Letterboxd también hizo un ranking acorde a cada género de películas, y los resultados fueron estos:
- Una Batalla Tras Otra ganó en el género de Acción/Aventura
- Marty Supreme ganó en el género de Comedia
- La voz de Hind Rajab ganó en el género de Drama
- Sinners ganó en el género de Horror
- Hamnet ganó en el género de Romance
- Sore: A Wife from the Future ganó en el género de Sci-Fi
- No Other Choice ganó en el género de Thriller
Las películas más populares por mes en el 2025
En el 2025 tuvimos estrenos dignos de recordar, y también se reveló cuál fue la película más popular por mes, teniendo el siguiente ranking:
- Enero 2025: Nosferatu
- Febrero 2025: Companion
- Marzo 2025: Mickey 17
- Abril 2025: Sinners
- Mayo 2025: Thunderbolts*
- Junio 2025: 28 Años Después
- Julio 2025: Superman
- Agosto 2025: Weapons
- Septiembre 2025: One Battle After Another
- Octubre 2025: One Battle After Another
- Noviembre 2025: Frankenstein
- Diciembre 2025: Wake Up Dead Man