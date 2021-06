Un lugar en silencio 2: 10 cosas que tienes que saber de la película.

Un lugar en silencio 2 llegó a las salas de cine de México y el mundo, por lo que por fin se podrá saber más sobre la nueva historia protagonizada por la familia Abbott.

Si bien la entrega comienza inmediatamente después de los acontecimientos de la primera película, resulta revelador conocer las 10 cosas que desconocías de ella. {

Peligro real

Una de las primeras escenas de la película y que puede verse en los tráilers es cuando Evelyn (Emily Blunt) maneja en reversa por una de las calles mientras tiene un camión de frente. Lo curioso es que esta escena no tiene dobles sino que la actriz la protagonizó y se filmó con un camión que viene de frente.

No iba a haber segunda parte

John Krasinski, director y guionista de Un lugar en silencio parte uno y dos, dijo que la historia nunca se diseñó para ser franquicia pero que la demanda de los fans pudo más y por eso decidió hacer una segunda entrega.

Un guiño a ‘Jaws’

John Krasinski, el director, sostuvo que para la secuela de la película encontró inspiración en Jaws, tanto es así que puede verse en la escena de flashback caminar frente a un negocio llamado Brody’s Pizza, una referencia al Jefe Brody (Roy Scheider) de Jaws.

Sin protagonista

La idea de una secuela no sólo no convencía al director sino que tampoco a la protagonista. Emily Blunt dijo que no iba a participar de la parte dos de la película pero su esposo, el director y guionista, la convenció de hacerlo.

Te puede interesar: 10 películas de terror para ver este verano. ¿Estás listo para gritar?

Cambio de actores

Aunque Brian Tyree Henry iba a formar parte de este film, no pudo hacerlo por problemas de agenda. En su lugar entró Djimon Hounsou.

Inspiración en la infancia

John Krasinski contó que gran parte de la inspiración para las locaciones del film vienen de su infancia, especialmente la que aparece en una planta abandonada.

Guiño para su antiguo trabajo

En uno de los mapas que aparecen en la película se puede ver un claro guiño a The Office, la serie que el director protagonizó durante años. Se trata de una de las líneas costeras que es Stamford, Connecticut, lugar en donde se ubica Dunder Mifflin, la oficina en la que desarrollaba la serie.

Del pantano

La inspiración de Scott Farrar, el supervisor de efectos visuales, para la creación de la piel de los monstruos, llegó de “la gente del pantano” que se había encontrado preservada en tuberías de países como Irlanda.

El destino

Cillian Murphy contó una anécdota sobre cómo llegó a secuela. Dijo que después de ver la primera película quedó impresionado y que iba a mandarle un correo eléctronico al director para que lo tuviera en cuenta pero que al final se acobardó. Finalmente, sin saber de esto, el director lo llamó para formar parte.

La cortaron

El director John Krasinski contó que la secuela de la pelíucla era originalmente un poco más larga pero que para su versión cinematográfica recortaron más de siete minutos del corte original del film.