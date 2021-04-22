La gloria y el infierno: Nominados al Oscar sufren pánico y ansiedad.

La nominación al Oscar es el momento de gloria que muchos esperan para consagrar su trabajo en Hollywood, sin embargo, es también una gran responsabilidad y en algunos casos, esto trae consigo consecuencias negativas para los involucrados.

Laura Pausini, cantautora italiana que compite por una estatuilla a Mejor Canción Original, confesó recientemente que derivado de su nominación, ha sido víctima de la ansiedad, y es que aún cuando esto representa un GRAN MOMENTO en su carrera, todo el proceso resulta abrumador.

Pausini reconoció que los primeros tres días desde que se enteró que compite por un Oscar, se la pasó llorando, sin poder dormir, y es que al final del día, esto es algo a lo que no se encuentra acostumbrada.

“Nunca me había sentido tan desprotegida”, reconoció en diversas entrevistas a medios de comunicación de todo el mundo.

Aunque, Laura Pausini no es la única que ha pasado por ansiedad y pánico al llegar la nominación para competir por la preciada estatuilla dorada, incluso, Adele, la multipremiada cantautora británica tuvo que someterse a terapias de hipnosis para recuperar la calma tras convertirse en ganadora del Oscar.

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Fue en 2013 cuando Adele deslumbró a la Academia de Cinematografía con “Skyfall”, canción original con la que obtuvo el Oscar, y de hecho, hizo lo propio al ofrecer un show en vivo durante esa gala, y aunque todo parecía “normal”, la verdad es que la intérprete británica sufre de pánico escénico cuando se involucra en grandes eventos.

Amanda Seyfried, nominada a Mejor Actriz de Reparto este 2021, por su trabajo en “Mank”, reconoció que sufre ataques de pánico debido a la fama, y en su primera contienda por un Oscar, no ha sido nada fácil manejar la ansiedad.

Leyendas del cine también han pasado por esto, y siempre se trata del mismo enemigo a enfrentar, la ansiedad, también se ha manifestado entre actores experimentados que llevan años y años pasando por los premios Oscar y por muchísimas predicciones, tal como el español, Antonio Banderas.

Al competir en la terna de Mejor Actor por “Dolor y Gloria”, filme biográfico que retrata las íntimas vivencias del director Pedro Almodóvar, Banderas afirmaba:

“El mayor enemigo del éxito, es la ansiedad por conseguirlo.”

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También le pasó a Emma Stone, quien a los 7 años conoció la actuación para manejar sus problemas de ansiedad infantil, y que terminó por ser la gran pasión que la llevó a brillar en Hollywood.

Siempre ha hablado abiertamente de su problema de ansiedad, y de cómo desde niña se encuentra trabajando en ejercicios de gimnasia mental para manejar todos los abrumadores retos que trae consigo la fama en Hollywood, y por supuesto, la ganadora de la estatuilla a Mejor Actriz por su trabajo en “La La Land” la no ha tenido nada fácil.

“Trato de aceptarlo todo, pero es abrumador”, aseguró Stone sobre los retos que enfrenta al vivir con ansiedad en medio de su ascenso en Hollywood.

La presión mediática, el asedio de los fanáticos, y hasta el miedo por el fracaso, o incluso el miedo a la fama, son factores que juegan en contra de quienes se encuentran compitiendo en una o varias premiaciones.

De hecho, la Academia de Cinematografía evita incluir a niños en su magno evento, esto debido a todo el estrés que se gesta en medio de la premiación más cotizada de toda la industria del séptimo arte, y es que, nadie está preparado para toda la oleada de atención, eventos, y agenda que dicta el formar parte de una premiación de tal magnitud.

Este 25 de abril por fin descubriremos quiénes se alzan con el Oscar, y tú debes de ser parte de esta gran celebración, así que no te despegues de la pantalla de Azteca 7 y disfruta de la mejor cobertura.