Estas son las razones por las que Úrsula no es una villana.

Estas son las razones por las cuales Úrsula no es una villana. No es una malvada, es una mujer empoderada a la máxima potencia en 'La Sirenita'.

Se quiere a sí misma

La mujer pulpo es sensual y le gusta su figura que presume meneándose entre las olas, ama lo que ve en el espejo y se arregla solo para ella.

Buscaba que Ariel estuviera bien

Ariel era reprimida por su padre, así que Úrsula incitó a Ariel a desobedecerlo para que ella se liberara del yugo, pero La Sirenita se negó.

No quiere complacer a los hombres

Ariel le pidió piernas a la villana y a cambio le otorgó su voz para poder conquistar a Eric, un príncipe que ni siquiera sabía de su existencia y que era egoísta porque pensaba en obtener su propia felicidad a su manera.

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Hacía todo de manera legal

Úrsula hizo firmar un contrato a La Sirenita en el que le explicó que si le proporcionaba piernas perdería la voz y viviría en la desgracia. Ariel aceptó sin reparos.

Una mujer persistente

La vida de Úrsula gira en torno a las almas perdidas y la forma en que ella las adopta para beneficiarse y es muy poderosa y persistente en sus objetivos personales.

La destruyó la ambición de Ariel

Úrsula fue destruída por la ambición de Ariel, quien solo estaba emocionada deslumbrada, pero realmente no sabía lo que quería.

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