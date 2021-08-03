Estos son los secretos que no conocías sobre Rambo.

Rambo es una de las películas más famosas de la década de los 80s. Protagonizada por Sylvester Stallone, la serie es una franquicia de acción que narra la historia de una gran soldado.

Te puede interesar: Este es el personaje de Monsters Inc. que sale en Toy Story.

Por eso, te presentamos 10 datos que desconocías sobre este icónico personaje que se mantiene vigente con el paso de los años.

La nariz rota

El actor estaba obligado a hacer gran número de acrobacias peligrosas. Por ello, una de las lesiones más notables durante la primera película ocurrió cuando Sylvester Stallone accidentalmente le rompió la nariz a Alf Humphrey durante el rodaje, por lo que su personaje es visto usando un vendaje durante la película.

El origen del nombre

Rambo, de acuerdo con su creador es proveniente de las manzanas Rambo, mismas que son originarias del noreste de los Estados Unidos.

El corte original

Silvester Stallone y su agente despreciaron absolutamente el primer corte de la película, incluso quería comprar los derechos de la película para poder destruir el corte. Sin embargo, la película fue muy editada y cortada a un tiempo de 90 minutos, lo que hizo que fuera mucho mejor en el proceso.

Los candidatos al papel

Originalmente Warner Bros. tenía planeando hacer la cinta con actores de la talla de Clint Eastwood, Steve McQueen, Al Pacino y Dustin Hoffma, pero al final el papel fue para Sylvester Stallone.

Las novelas de David Morrell

Rambo se basa en una serie de novelas del autor David Morrell. Él ha expresado su cariño por películas en la franquicia, en particular Rambo de 2008, pero también ha sido crítico con las adaptaciones cinematográficas.

Su récord

Al momento de su estreno en la pantalla grande, la cinta fue la primera película en llegar a más de dos mil cines en todo Estados Unidos.

La prohibición

Rambo de 2008 fue ambientado en Birmania, o Myanmar como el estado es actualmente conocido, y debido al material de la película, el Gobierno de Myanmar prohibió la película por su representación del país.

Los problemas de la época

Los tiempos en que se estrenó la cinta habían pasado poco tiempo de la guerra de Estados Unidos en Vietnam, por lo que la película creó mucha polémica, pues muchos llegaron a pensar que se alteraron las cosas para parecer más heroicos.

También te puede interesar: Estas son las villanas de Disney que merecen su propia película.

Los extras de origen asiático

Rambo II volvió a regresar a las selvas vietnamitas con el fin de rescatar a algunos prisioneros de guerra estadounidenses. Sin embargo, a pesar de estar ambientado en Vietnam, la mayor parte del rodaje tuvo lugar en México. Como resultado, la tripulación luchó para encontrar los extras asiáticos necesarios para hacer que el escenario se sintiera creíble.

La carrera de Stallone

Con el estreno de la cinta la carrera del actor logró consolidarse y llegar al punto más alto de su trayectoria.

