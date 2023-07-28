¡Canta conmigo! De Arabia soooon, sueños y emoción, hermosa región, de magia y de sol, que es toda ilusión. ¿Te suena? Esto solo fue por el gusto de recordar la gran canción que sale en Aladdin, pero te has preguntado ¿en qué lugar se encuentra Agrabah? Pues aquí te traigo un dato que seguro te sorprenderá.

Lotería Del Crimen | Tráiler Oficial.

Por cierto, ¡checa aquí qué tan bien te sabes las canciones de ‘Aladdin’!

Agrabah, la misteriosa y encantadora ciudad que vio crecer a Jasmín, es el tema de este día, ¡y bien merecido tiene el enfoque de los reflectores! La temporada es ideal para hablar de esta ciudad, ya que estos días hemos estado tan familiarizados con el desierto y Medio Oriente.

¿Dónde se ubica Agrabah?

Aunque Agrabah parece sacado de Un Mundo Ideal, lamento decirte que lastimosamente no es un lugar real, pero parte de la película fue filmada en un desierto real de Jordania, llamado Wadi Rum. Este lugar que se encuentra a orillas del Río Jordán, fue el escenario perfecto para que pudieran ambientar la película y en específico la famosa ciudad que ilustra una de las películas más taquilleras de 2019.

En Jordania existe un lugar llamado Burdah Rock, es un puente natural formado por rocas conectadas entre sí. Es uno de los mayores puntos turísticos gracias a su paradisiaco y rocoso paisaje que lo convierte en un lugar de ensueño, que por cierto ha sido usado en varias producciones cinematográficas para enmarcar diferentes escenarios (de ficción, en su mayoría).

¿Qué otros lugares sirvieron de inspiración?

El famoso Taj Mahal ubicado en Agra también fue una de las mayores inspiraciones para la producción de Aladdin, pues el castillo de Jasmín tiene muchas similitudes con el monumento más importante de la India.

Ahora; seguro que recuerdas el ruidoso y alocado mercado en el que Abú y Aladdin pasan la mayoría del tiempo para conseguir algunas cosas vitales. Y como Aladdin lo menciona en una de sus canciones, “como por vivir, robo por comer”. Este lugar se inspiró en el famoso y enorme mercado que caracteriza a Marrakech.

¿Te imaginas grabar junto a un tigre y un mono? ¡Te cuento cómo filmaron con Abú y Raja!

¡Listo! Ya conoces los lugares secretos que formaron parte de Aladdin y le dieron vida a Agrabah, por ello no te pierdas este Live Action este fin de semana por Azteca 7, te espero en mis redes sociales.