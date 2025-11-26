inklusion logo Sitio accesible
Anuncia la nueva serie de Don Ramón ¿Cuándo sale?

Tras el éxito de la serie Sin Querer Queriendo, la plataforma de streaming ha decidido contar la historia de Don Ramón de manera individual

Llega la serie de Don Ramón en plataforma de streaming
Abimelek Flores
Buenas noticias para los seguidores de las historias, de acuerdo con lo que publicó HBO MAX Latinoamérica en su cuenta oficial de X, la serie de Don Ramón llegará a esta plataforma de entretenimiento. Hasta el momento no se ha revelado cuándo será su fecha de estreno, de hecho, tampoco se ha anunciado si ya iniciaron las grabaciones, pero lo que sí es un hecho es que, se podrá descubrir a fondo las vivencias de este personaje tan querido por la audiencia.

