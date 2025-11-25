La inesperada teoría del final de Stranger Things que enoja a sus fanáticos

La quinta temporada de Stranger Things tendrá su estreno este miércoles 26 de noviembre, sin embargo, un fuerte rumor apunta a que, el desenlace de esta historia podría tener una conclusión bastante peculiar, la cual podría hacer enojar a varios de sus fanáticos, quienes esperan con ansias ver cómo terminará el pueblo de Hopkins.

¿Cuál es la teoría sobre el final de Stranger Things que haría enojar a sus fanáticos?

En las últimas semanas se ha dado a conocer una teoría sobre el capítulo final de la serie, y esta sugiere que, toda la historia podría haber sido un sueño de Mike. Esto se debe a que, en el primer capítulo cuando están los protagonistas, Dustin Henderson, Lucas Sinclair, Will Buers y Mike Wheeler.

Justo antes de que Will desapareciera cuando iba rumbo a su casa, la madre de Mike les dice que ya era tiempo de que pararan de jugar Dungeons & Dragons. Algunos cibernautas aseguran que, los 4 amigos están sumamente cansados por haber estado tan concentrados hablando, e interpretando a los personajes que requiere este juego de mesa.

Entonces, para algunos seguidores, la historia es un sueño de Mike, quien es uno de los protagonistas de la serie, y que además, conforme van pasando las temporadas, van cambiando de enemigos, tal y como sucede en el juego de mesa

Datos que debes saber sobre Stranger Things antes de ver el final

Los protagonistas son: Once, Will Byers, Mike Wheeler, Dustin Henderson, Max Wheeler, Lucas Sinclair, Carol Byers, Hopper, Tess Byers, Steve Harrington, Robin Buckley.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se casan en una ceremonia íntima [VIDEO] Jon Bon Jovi habló sobre la ceremonia donde se casaron su hijo, Jake Bongiovi, y Millie Bobby Brown, quien saltó a la fama tras participar en Stranger Things.

Los monstruos de la serie son:

Demobat: Este es una criatura voladora que se alimenta de seres vivos a lo largo de la serie

Mindflayer:Un ser que puede poseer a personas y controlar mentes ajenas

Demodog: El famoso Demogorgon, el cual es el cachorro cuidado por Dustin

Vecna: Un gigante con forma de sombra que controla a sus víctimas a través de su mente

