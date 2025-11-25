La inesperada teoría del final de Stranger Things que enoja a sus fanáticos
El primer volumen de la final de Stranger Things se estrenará el miércoles 26 de noviembre
La quinta temporada de Stranger Things tendrá su estreno este miércoles 26 de noviembre, sin embargo, un fuerte rumor apunta a que, el desenlace de esta historia podría tener una conclusión bastante peculiar, la cual podría hacer enojar a varios de sus fanáticos, quienes esperan con ansias ver cómo terminará el pueblo de Hopkins.
¿Cuál es la teoría sobre el final de Stranger Things que haría enojar a sus fanáticos?
En las últimas semanas se ha dado a conocer una teoría sobre el capítulo final de la serie, y esta sugiere que, toda la historia podría haber sido un sueño de Mike. Esto se debe a que, en el primer capítulo cuando están los protagonistas, Dustin Henderson, Lucas Sinclair, Will Buers y Mike Wheeler.
Justo antes de que Will desapareciera cuando iba rumbo a su casa, la madre de Mike les dice que ya era tiempo de que pararan de jugar Dungeons & Dragons. Algunos cibernautas aseguran que, los 4 amigos están sumamente cansados por haber estado tan concentrados hablando, e interpretando a los personajes que requiere este juego de mesa.
Entonces, para algunos seguidores, la historia es un sueño de Mike, quien es uno de los protagonistas de la serie, y que además, conforme van pasando las temporadas, van cambiando de enemigos, tal y como sucede en el juego de mesa
Datos que debes saber sobre Stranger Things antes de ver el final
Los protagonistas son: Once, Will Byers, Mike Wheeler, Dustin Henderson, Max Wheeler, Lucas Sinclair, Carol Byers, Hopper, Tess Byers, Steve Harrington, Robin Buckley.
Los monstruos de la serie son:
Demobat: Este es una criatura voladora que se alimenta de seres vivos a lo largo de la serie
Mindflayer:Un ser que puede poseer a personas y controlar mentes ajenas
Demodog: El famoso Demogorgon, el cual es el cachorro cuidado por Dustin
Vecna: Un gigante con forma de sombra que controla a sus víctimas a través de su mente