Detalles sobre la próxima película del rey del pop: ¡DATOS INÉDITOS QUE NO SABÍAS!

A dieciséis años de la muerte de Michael Jackson sale a la luz el tráiler de la nueva película que hablará sobre la vida del rey del pop. Este filme ya tiene fecha de estreno, protagonista y tráiler. La noticia ha generado revuelo y miles de reproducciones en distintas plataformas de la discografía de Jackson.

¿Cuándo se estrena la película de Michael Jackson?

Michael es el nombre de este filme, el cual se estrena el próximo 24 de abril de 2026 en salas de cine. La persona encargada de dirigir esta pelicula es Antoine Fuqua, fue escrita por John Logan y producida por Graham King. El actor encargado de darle vida al rey del pop es su propio sobrino, Jaafar Jackson.

La película abordará la trayectoria profesional que vivió el artista, desde sus inicios en The Jackson 5 hasta la culminación potencial de su carrera y lograr convertirse en uno de los cantantes más reconocidos a nivel mundial pues incluso, como dato curioso, a lo largo de su camino obtuvo quince premios Grammy.

Esta producción se ha estado planeando desde 2019, cada detalle ha sido sumamente cuidado y ejecutado para acercarse y ser fiel a la vida del artista sin perder una estética que en definitiva promete cautivar a todos los fans del rey del pop.

Esta película contendrá lo más inédito del trabajo de Jackson, lo cual incluye sus emblemáticos videos musicales, los cuales están caracterizados por coreografías y vestuarios que han pasado a la historia como lo es Thriller.

¿Quiénes serán parte del cast?

Entre los nombres que destacan en el cast esta Juliano Krue Valdi, Colman Domingo, Nia Long, Kat Graham, Miles Teller, Jessica Sula y Larenz Tate. Cada uno de ellos se preparó de formas particulares para interpretar y adentrarse en su personaje ya que todos son pieza clave para la ambientación y desarrollo perfecto de la película.

¿Qué podemos ver en el tráiler?

Parte de las piezas musicales que se dejan ver en el tráiler son Wanna Be Startin' Somethin', Don’t Stop ’til You Get Enough y Billie Jean así como un poco de los estadios que llenó, los atuendos por los que hasta la fecha es reconocido mundialmente, sus horas dentro de un estudio y los videoclips por los que obtuvo un reconocimiento abismal y el cual ahora es historia y un legado que permanece vivo.