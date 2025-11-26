El QUERIDO personaje de Stranger Things que regresará en la última temporada, según ESTA teoría

Luego de tres años de espera, este 26 de noviembre, finalmente se estrena la primera parte de la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’. A través de esta, los fans del universo creado por los hermanos Duffer no sólo conocerán el desenlace de la pandilla de Hawkins, sino que también podrían ser testigos del regreso de uno de los personajes más queridos: Eddie Munson (Jospeh Quinn).

Según una teoría que circula en internet, Eddie Munson - quien se sacrificó en la cuarta temporada para distraer a los demomurciélagos de Vecna, mientras Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer) y Robin (Maya Hawke) se unen para enfrentarlo - podría estar vivo, aunque no de la forma en la que lo conocemos.

¿Eddie Munson regresa en Stranger Things 5? Esta teoría lo confirma

Eddie Munson muere tras ser atacado por los demomurciélagos en el Upside Down. No obstante, la teoría asegura que Munson no está muerto, sino que se quedó atrapado en el Upside Down, donde se convirtió en KAS, uno de los vampiros más emblemáticos del universo de Dungeons & Dragons.

Los fans llegaron a esta conclusión dado que el personaje de Eddie siempre está rodeado de murciélagos, lo que puede interpretarse como una pista para su futuro en la serie. Además, en la mitología de Dungeons & Dragons es precisamente KAS quien derrota a Vecna, por lo que su regreso podría ser clave para el desenlace de la serie. Tú, ¿qué opinas?

¿Qué dicen los hermanos Duffer sobre la teoría de que Eddie está vivo?

Si bien esta no es una teoría nueva, en los últimos días ha tomado mayor fuerza, debido al próximo estreno de la serie. Por su lado, el actor Joseph Quinn nunca ha desmentido los rumores sobre su posible regreso. No obstante, los hermanos Duffer piensan diferente… En diversas ocasiones, el dúo ha asegurado que el personaje de Munson está muerto e, incluso, han abordado la teoría de manera irreverente.

“¿Te imaginas a Eddie con alas, convertido en murciélago y combatiendo a un Demogorgon? Eso es horrible”, señaló Matt Duffer al respecto. Sin embargo, en caso de ser cierto, no sería la primera vez que los hermanos niegan el regreso de algún personaje tras su supuesta muerte, pues esto sucedió en la tercera temporada con Jim Hopper (David Harbour).

¿A qué hora se estrena la última temporada de Stranger Things?

La última temporada de 'Stranger Things' se dividirá en tres partes. La primera llegará este 26 de noviembre, en punto de las 12:00 a.m., mientras que la segunda tendrá su estreno en navidad y la tercera en la víspera de año nuevo. La primera parte constará de cuatro episodios, la segunda de tres y la última sólo proyectará el capítulo final.