5 construcciones mexicanas con formas imposibles que sorprenden a turistas y arquitectos

México es un país multicultural y que está lleno de riqueza histórica en todos los aspectos. Para muestra, las construcciones mexicanas que se consideran como maravillas arquitectónicas que impresionan a visitantes de todo el mundo por sus increíbles edificaciones, los detalles tan delicados en su estructura y por la forma en que parecen desafiar la gravedad con sus siluetas.

Las 5 construcciones más famosas y llamativas en tierras mexicanas