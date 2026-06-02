5 construcciones mexicanas con formas imposibles que sorprenden a turistas y arquitectos
Entre la inmensa riqueza que alberga México, están los edificios mexicanos que son famosos en todo el mundo gracias a sus impresionante estructuras.
México es un país multicultural y que está lleno de riqueza histórica en todos los aspectos. Para muestra, las construcciones mexicanas que se consideran como maravillas arquitectónicas que impresionan a visitantes de todo el mundo por sus increíbles edificaciones, los detalles tan delicados en su estructura y por la forma en que parecen desafiar la gravedad con sus siluetas.
Las 5 construcciones más famosas y llamativas en tierras mexicanas
Museo Soumaya. Inaugurado en 2011, el Museo Soumaya es una de las construcciones mexicanas modernas con mayor atractivo en la Ciudad de México. Se trata de una estructura irregular metálica con una altura de 46 metros, ubicada en el corazón de Polanco.
Además de lo impresionante de su diseño, hay una historia muy especial detrás de su edificación. Esto porque se trata de un homenaje que el empresario Carlos Slim hizo para su difunta esposa Soumaya Dommit. El arquitecto a cargo de la obra fue el mexicano Fernando Romero.
- Nido de Quetzalcóatl. El sello de la arquitectura orgánica en México no estaría completo sin el Nido de Quetzalcóatl que Javier Senosiain construyó en Naucalpan, Estado de México. Es un complejo habitacional que tiene formas irregulares, colores intensos y una estructura curvilinea que pareciera evocar el cuerpo de la serpiente de Quetzalcóatl, por lo que hace honor a su nombre.
Biblioteca Vasconcelos. Este lugar no solo representa la biblioteca más grande de todo el país, sino que también es una de las construcciones mexicanas que dejan atónitos a los miles de turistas que recibe el país año con año. Está conformada por grandes estanterías suspendidas que dan la ilusión de "flotar". Se aperturó en el año 2006 y su edificación estuvo a cargo del arquitecto mexicano Alberto Kalach.
Palacio de Bellas Artes. El Centro Histórico es uno de los puntos emblemáticos de la Ciudad de México y es aquí donde se ubican varias edificaciones históricas que se han mantenido de pie con el paso de los años. De acuerdo con información de la Secretaría de Cultura, el Palacio de Bellas Artes fue construido inicialmente por el arquitecto italiano Adamo Boari en 1904; pero la obra se pausó y el mexicano Federico Mariscal la concluyó en 1934.
- Museo Internacional del Barroco. Aunque varias de las construcciones mexicanas más alucinantes del país se ubican en la CDMX, en otros estados también hay edificios que llaman la atención de los visitantes de todo el mundo. Es el caso del Museo Internacional del Barroco, en Puebla, un recinto cultural que tiene varias paredes que parecieran olas en movimiento. Tal como indica el sitio oficial, esta obra es del arquitecto japonés Toyo Ito.