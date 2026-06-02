3 películas ideales para ver antes del Día del Padre; te harán conectar emocionalmente con tu papá

El segundo domingo de cada junio se celebra el Día del Padre, una fecha para festejar a todos los papás, es por eso que te presentamos un gran plan para que conectes con él a través de grandes historias, muy conmovedoras y a la vez llenas de diversión.

Películas para ver este Día del Padre 2026

No cabe duda que el papel de los padres en el cine ha sido fundamental. Muchos directores han sabido llevar grandes historias a la pantalla grande haciendo que las personas se identifiquen con personajes y conecten de manera emocional con las cintas, es por eso que en esta ocasión te presentamos 3 películas ideales para ver en compañía de tu papá.

Película: Entrenando a papá

Esta cinta estrenada en 2007 protagonizada por Dwayne "La Roca" Johnson y Madison Pettis es una de las favoritas del público ya que retrata la relación entre padre e hija. Sin embargo, la trama está rodeada de deporte (fútbol americano) por lo que si eres amante de este seguro amarás la cinta. La historia se centra en Joe Kingman, un exitoso mariscal de campo que tiene una vida llena de excesos, diversión y lujos, sin embargo cuando se entera que tiene una hija su vida cambia radicalmente ya que una niña llamada Peyton de 8 años llegará a su vida a enseñarle grandes lecciones.

Película: Aftersun

Esta cinta dramática estrenada en 2022 es sumamente conmovedora ya que aborda los recuerdos de Sophie, una niña de 11 años, con su padre en Turquía en los años 90. Uno de los elementos que vuelve la trama sumamente nostálgica y emotiva es que el padre de la pequeña padecía depresión por lo que una versión adulta de ella que se encuentra en el presente busca comprender qué era lo que realmente pasaba. La cinta está llena de grandes temas musicales y una paleta de colores fría que cautiva al espectador.

Película: Yo soy Sam

Esta película estrenada en 2001 aborda la historia de Sam Dawson, quién es interpretado por Sean Penn, un padre soltero que tiene una discapacidad intelectual ya que actua como un niño de 7 años. Sin embargo, la trama girará en torno al problema que surja para tener la custodia de su hija ya que el Estado no lo considera una persona apta para hacerse responsable de su pequeña hija.

El papel del “papá” en el cine

Definitivamente la figura del padre de familia ha tenido desde hace muchos años un papel fundamental en el séptimo arte debido que este es una pieza clave en las familias y diversas relaciones por lo que ha llevado a diversos guionistas y cineastas a retratarlo de maneras amorosas, crueles, nostálgicas, comicas y dramaticas.