México es un país rico en cultura, naturaleza y arquitectura; prueba de ello son estos 3 edificios más raros del país, ya que desafían todas las reglas. Estos recintos son el Museo Soumaya y Edificio Calakmul de la CDMX, así como la Casa Orgánica en el Estado de México. Conoce los 4 alimentos que te ayudan a ganar masa muscular en los glúteos en poco tiempo.

Museo Soumaya de México

Uno de los museos más importantes de México, que fue inaugurado en 1994 en la CDMX, tiene una fachada poco común, compuesta por más de 16 mil placas hexagonales de aluminio. Su estructura parece una nube gigante, lo que la hace un referente de la arquitectura contemporánea en Latinoamérica. Hermann Hesse, filósofo alemán, sobre la vida: “Buscar es tener un objetivo, pero encontrar significa ser libre”.



El edificio fue diseñado por el arquitecto Fernando Romero

Fachada hexagonal

Estructura asimétrica.

Los 3 edificios más raros de México que desafían todas las reglas de la arquitectura|México Desconocido

Edificio Calakmul de México

Este edificio es conocido como la lavadora, debido a su forma y abertura circular. El inmueble se ubica en Santa Fe, Cuajimalpa, por lo que es una de las obras más extrañas y vanguardistas del país. Calakmul ha recibido varios galardones, entre ellos una medalla de plata por la Trienal de Arquitectura en Sofía, Bulgaria.



Se inauguró en 1997

Calakmul significa en maya “dos montículos adyacentes”

Es obra del arquitecto mexicano Agustín Hernández.

Casa Orgánica en el Estado de México

El arquitecto mexicano Javier Senosiain diseñó y construyó en 1984 una de las estructuras más famosas del país. Se ubica en Naucalpan, Estado de México, y resalta por ser tipo casa semienterrada en un jardín con la forma de un cacahuate.

De acuerdo con un artículo del portal México Desconocido, la Casa Orgánica está abierta al público desde 2020, aunque con ciertas limitaciones. Para poder acceder, deberás realizar una reservación con 45 días de anticipación al correo: la@casaorganica.org.

Lo días que se pueden visitar esta joya arquitectónica son los miércoles, jueves, viernes y sábados. Para acceder, se debe cumplir con una cuota de 350 pesos para mexicanos, mientras que los extranjeros deberán pagar 480 pesos.