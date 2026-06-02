Bizarrap se une a Toy Story 5 y prestará su voz ¿qué personaje será el productor argentino?

Bizarrap se unirá a la película de Toy Story 5, así lo confirmó Pixar. El productor argentino prestará su voz a uno de los nuevos personajes y de acuerdo con un comunicado, el artista interpretará a Santa de Jardín, quien es un excéntrico y protector integrante de una comunidad de juguetes que vive en el patio trasero de una reconocida zona residencial en este Universo.

Es importante señalar que, al parecer Pixar habría mantenido en secreto la incorporación del productor argentino y parte de la trama; pero Bizarrap será el Santa de Jardín quien es un personaje que formará parte de los nuevos juguetes que aparecerán en esta quinta entrega.

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Bizarrap y Bad Bunny, dos referentes del reggaetón que estarán en Toy Story 5

Además de Bizarrap, otro que también formará parte del elenco de Toy Story 5 donde de acuerdo con el promocional, en el comunicado que dio Pixar se leía: “Bad Bunny es Pizza con lentes”; este video se popularizó y se viralizó en todas las redes sociales, donde de acuerdo con los usuarios, el personaje le queda perfecto al Conejo Malo.

Siguiendo en el mundo de la música, quien de igual manera formará parte del equipo de la quinta entrega de las historias de Woody y Buzz, es Taylor Swift, la cantante no prestará su voz ni será ningún personaje, pero sí interpretará la canción oficial de esta cinta, la cual lleva como nombre: “I Knew it, i knew you”.

¿Cuál será la trama de Toy Story 5?

De acuerdo con la información que circula en redes sociales, la quinta película de Toy Story se centrará en que la pandilla se volverá a reunir para medirse ante un villano en común, quien posiblemente es Lilypad, la cual es un dispositivo móvil con una imagen amigable, pero no todo es lo que parece, no olvides que el estreno es el 19 de junio de 2026.